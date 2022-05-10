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【美股焦點】Sony按年少賺14%　料全年多賺15%

股市 20:04 2022/05/10

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索尼SONY（美︰SONY）公布，截至今年3月底止2021財政年度及第四季業績，全年收入按年增長10%至9.92萬億日圓；純利減少14%至8822億日圓，每股盈利705.16日圓，盈利主要來自Sony Picture及電子業務，音樂業務盈利增長所帶動。音樂業務收入按年增長19%，電子業務按年增13%。

第四季方面，收入為2.2萬億日圓，按年增1%；純利按年增67%；每股盈利為88.98日圓。

集團亦公佈2022年全年預測，收入為11.4萬億日圓，按年升15%，有關增長來自遊戲和影像業務估算；預測遊戲業務將有34%增長，當中來自硬件與周邊產品銷售，以及非官方遊戲銷量增加。影像業務則為37%增長，如優化產品和銷量增加。純利8300億日圓，較去年減少6%。

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