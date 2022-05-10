▲ 【可持續發展】富達：可持續投資正轉向私募資產市場 料2025年ESG概念資產佔歐私募市場至少達27%

富達國際表示，可持續投資概念資產佔全球金融機構合計總資產管理規模（AUM）約36%，其中大部分資產來自公開市場，但可持續投資正急速轉向私募資產市場，目前ESG概念資產佔歐洲私募市場約15%，預期2025年將可提高至27%至42%之間。

富達國際全球首席投資總監Andrew McCaffery指，近年可持續投資概念資產的急速增長，集中在個別地區和公開市場，尤其以上市股票為主，但有關趨勢正蔓延至私募資產市場。

私人公司被要求向外披露的資訊相對較小

不過，富達國際稱，儘管ESG投資原則同時適用於公開及私募市場，但投資者仍需關注部分市場差異，特別是私人公司被要求向外披露的資訊相對較小，因此直接與企業互動是收集數據的關鍵來源，而投資私募資產相對公開市場，有較大的股權或有效控制權，投資私募資產，會有更長的持有期、額外流動性限制和更複雜的退場策略。

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歐洲私募市場的總資產規模，自2015年的9,000億歐元快速增長，至2020年已超過1.7萬億歐元，當中只有約15%的資產，採用接近公開市場早已採納的可持續投資標準。

據羅兵咸永道會計師事務所的研究，2025年歐洲的可持續投資概念資產總額將達7760億歐元至1.2萬億歐元，佔整體私募市場約27%至42%。

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