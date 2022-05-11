杜特爾特虎父無犬女 千金曾連揮4拳怒打違令官員

菲律賓大選結果出爐，前獨裁者馬可斯之子小馬可斯及其副手、杜特爾特女兒莎拉目前均取得壓倒性票數，篤定成為下任正副總統。莎拉出自政治世家自然虎父無犬女，繼承父親杜特爾特的鐵腕作風，擔任達沃市長期間曾當眾連揮4拳毆打違令的治安官。

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現年43歲的莎拉（Sara Duterte）2007年跟隨父親杜特爾特（Rodrigo Duterte）步伐從政，在家鄉達沃市（Davao）擔任3年副市長，輔佐當時擔任市長的杜特爾特。杜特爾特2016年當選總統後，莎拉正式接任達沃市長。外界形容她具有父親鐵腕作風，當年亦不乏出位舉動。

莎拉10年前首次任達沃市長時，曾當眾毆打無視她下令延遲拆遷棚屋區的治安官。有影片顯示她連揮4拳，引起當地熱烈討論。

莎拉在副總統競選中再次提及事件，她表示這是其政治生涯的轉捩點。當時她仍剩餘一年多的市長任期，揮拳毆打是要提醒他人，不要嘗試挑戰民選官員的權威。

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小馬可斯票數多對手逾倍 篤定當選菲律賓總統 【下一頁】

莎拉出名脾氣暴躁及鍾情大型電單車，除了會「動手」外，她為子女起的綽號亦相當有「攻擊性」。她分別為子女名為Sharkie（鯊魚的意思）、Stingray（魟魚）及Stonefish（石頭魚）。

當年有不少聲音批評杜特爾特，試圖在達沃建立其政治王朝，安排女兒擔任本應制衡市長權力的副市長一職，盟友Ruy Elias Lopez更因此與他斷交。如今馬可斯及杜特爾特兩大政治家族聯手統治國家，勢將進一步鞏固家族的政治影響力。

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責任編輯：郭麗明