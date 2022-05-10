【父幹買樓】料樓價日後再升　慈父母愛子心切　即斥732萬幫兒子入市東環

正所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，父母關愛子女是人之常情，近有就有父母買家考慮到日後樓價或續升，故先斥資幫兒子買樓，希望為其提供更好生活環境。美聯物業田國輝表示，有外區父母客看好樓市將再展升浪，加上鍾情區內居住環境及生活配套，購入東涌東環兩房戶予兒子作自住用途。

成交單位為東涌東環2B座高層07室，實用面積約453平方呎，屬2房間隔。單位廚房採用開放式設計，客廳附設小露台，室內採光度高，客人預期本港樓價將由早前低位逐步回升，所以提前部署協助兒子入市。雙方議價後終以732.8萬元促成交易，較原先叫價減約13萬元，折合實用呎價16,176元。

據悉，原業主在2015年9月以約515.7萬元於一手市場購入上址單位，持貨逾6年，帳面賺約217萬元，物業升值約42%。

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