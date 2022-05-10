【銀行優惠】恒生銀行夥試當真 推「試下mode」優惠 開戶可享100美元現金賞

恒生銀行 （00011） 夥拍 YouTube頻道「試當真」創辦人游學修、許賢及蘇致豪推出「試下mode」優惠，為旗下理財產品推出一系列優惠。恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，年初至今整體私人貸款錄得雙位數增長、趨勢持續，而以年輕人為服務對象的優進理財戶口於去年的開戶人數按年上升超過兩成。

新客戶開設優進理財戶口，並透過個人流動理財服務應用程式及完成指定任務要求後，可獲一連串「試下mode」優惠，包括「儲錢」、「投資」、「出糧」、「兌外幣」及「消費」回贈，更有高達100美元現金獎賞，更可獲得「試當真限量版禮品，包括一套「試當真」海報、一張展示廣告不同造型的立體變幻卡及一隻遇熱變色杯。

試當真限量版禮品及花絮一覽：

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「試下mode」有一連串優惠。「儲錢」方面，全新客戶開優進理財戶口兼存入新資金達5,000元，可獲20美元現金獎賞，以及首20萬元合資格存款，可享額外2%港元儲蓄存款年利率。「出糧」方面，經優進理財戶口出糧一次達1萬，兼存入新資金達2萬元，可獲30美元現金獎賞。「兌外幣」方面，可以低至1美元兌換外幣。另外，兌換指定貨幣並同時設立一星期定期存款，可享定期存款年利率高達13%。「消費」回贈方面，成功申請恒生MPOWER卡可享高達900元 Cash Dollars迎新優惠，以及指定流動支付、網上簽賬高達9% Cash Dollars回贈。

「投資」方面亦有一連串優惠，開證券戶口可以用「恒生投資快」應用程式買港股、A股及美股，完成一次證券交易後，可享25美元現金獎賞，更可享首3個月0元佣金買賣港股、A股、美股，以及可參加抽獎，有機會贏兩手恒生中國企業（02828）。開SimplyFund戶口可以用1元買基金，完成一次證券交易後，可享25美元現金獎賞，以及0元月費優惠，只適用於「當月平均投資組合價值」為10萬元或以下之SimplyFund戶口。以及可參加抽獎，有機會贏高達價值2萬元基金單位。開立基金投資戶口，並於開戶首日起計之曆月及其後之三個曆月內，首天認購之基金的首指定累積認購金額，可享0%基金認購費。

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責任編輯：龍紀瑩