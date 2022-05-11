【英國王室】戴安娜18歲做業主 婚前香閨3000萬放售

英國已故戴安娜王妃18歲成年就已經成功榮升業主，購入倫敦一個面積逾1,600呎的單位。戴安娜婚前與女性友人同住，更曾形容在此居住是人生最快樂的日子。這個單位時隔多年，以315萬英鎊（約3,048萬港元）放售。

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戴安娜（Princess Diana）18歲時，用了曾祖母留給她的5萬英鎊遺產，購入倫敦Coleherne Court一個面積1,631呎的單位，與3名女性密友同居。

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Coleherne Court於1904年間建成，戴安娜的香閨位於一樓，從單位可直接進入屋苑住客花園。單位屬三房兩套格局，設有一個廚房。

屋苑保安嚴密，設有閉路電視及全天候門衛服務。

由王儲查理斯（Prince Charles）追求戴安娜起，直至戴安娜嫁入王室前，她都一直在此居住。

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根據作家莫頓（Andrew Morton）撰寫的傳記《Diana, In Her Own Words》，戴安娜曾形容在此處居住是一生最快樂的時期，在這間屋内生活總是哈哈大笑。

單位地理位置優越，鄰近酒吧、餐廳、商店和地鐵站等設施。

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責任編輯：鄭錦玲