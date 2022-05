【英國王室】戴安娜18歲做業主 婚前香閨3000萬放售

英國已故戴安娜王妃18歲成年就已經成功榮升業主,購入倫敦一個面積逾1,600呎的單位。戴安娜婚前與女性友人同住,更曾形容在此居住是人生最快樂的日子。這個單位時隔多年,以315萬英鎊(約3,048萬港元)放售。

戴安娜(Princess Diana)18歲時,用了曾祖母留給她的5萬英鎊遺產,購入倫敦Coleherne Court一個面積1,631呎的單位,與3名女性密友同居。

Coleherne Court於1904年間建成,戴安娜的香閨位於一樓,從單位可直接進入屋苑住客花園。單位屬三房兩套格局,設有一個廚房。

屋苑保安嚴密,設有閉路電視及全天候門衛服務。

由王儲查理斯(Prince Charles)追求戴安娜起,直至戴安娜嫁入王室前,她都一直在此居住。

根據作家莫頓(Andrew Morton)撰寫的傳記《Diana, In Her Own Words》,戴安娜曾形容在此處居住是一生最快樂的時期,在這間屋内生活總是哈哈大笑。

單位地理位置優越,鄰近酒吧、餐廳、商店和地鐵站等設施。

