【電動車】傳上海工廠又停工　Tesla：物流方面有影響

據《路透社》引述兩名知情人士報道，由於供應問題，特斯拉（Tesla，美：TSLA）周一（9日）暫停上海工廠的生產。

由於上海市政府因應疫情而實施封控措施，特斯拉上海工廠一度關閉22天，4月19日恢復部份生產。但復工僅3周，又再度停工。知情人士表示，目前尚不清楚供應問題何時可以解決，特斯拉何時可以恢復生產。

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Tesla回應稱，目前暫未收到有關上海工廠停產的通知。但坦承受物流問題影響，導致零部件的延遲。

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責任編輯：黃苑筠