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【新股IPO】字節跳動成立抖音集團兼香港北京公司改名擬重啟IPO 傳高盛或任IPO主承銷商

股樓投資 19:43 2022/05/10

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有關字節跳動上市一事傳了多時，近日似再有新進展。引述內地媒體報道，字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為5月6日。據了解，字節跳動有限公司更名為抖音有限公司，而集團旗下共有35家核心企業，僅有主體公司字節跳動有限公司更名為抖音有限公司，其餘公司名稱未有變化。國家企業信用信息公示系統顯示，北京字節跳動科技有限公司更名為北京抖音信息服務有限公司。

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【MIRROR歌迷會】MIRROR官方歌迷會接受登記 入會享4大專屬福利 包括預訂MIRROR演唱會飛【見下頁】

市場預期隨着字節跳動成立抖音集團，意味來港上市計劃或將重啟。不過有消息指，目前抖音首次公開發售時間表尚未確定，但計劃選用高盛為IPO主承銷商，主要由於高盛於過去幾年與字節跳動及公司創辦人張一鳴合作關係良好。

【MIRROR演唱會】MIRROR首次紅館演唱會開10場 票價分別1280元﹅880元及480元 （多相）【見下頁】

此外，報道指出由於快手（01024）與抖音具有直接競爭關係，預期曾參與快手IPO的承銷商將被排除在外。快手於去年2月在港上市，當時聯席保薦人為摩根士丹利、美銀證券及華興資本。

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記者：張以正

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字節跳動 IPO 港股

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