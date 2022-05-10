【香港製造】生產力局助建生產線　港企智造納米纖維材料年產增6成

▲ 生產力局為港企度身設計出兩條「納米纖維過濾材料智能靜電紡絲生產線」，提升產量逾60%。(資料圖片)

透過智能製造技術，可望助香港製造業重新出發轉型為「智造工業」。生產力局為港企度身設計出兩條「納米纖維過濾材料智能靜電紡絲生產線」，提升產量逾60%，每年供應超過300噸材料予全球市場，用作製造個人防護裝備和濾水器等。

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該生產線屬本地企業Nanoshields擁有，由生產力局提供「一條龍」支援服務，由可行性研究、工廠佈局、生產過程及智能生產線設計、設備安裝和集成，以至執行測試及調試等。同時獲創新科技署「再工業化資助計劃」資助1,500萬元，是本地首個最高資助額的項目。生產力局首席數碼總監黎少斌展望，將香港的納米纖維材料行業拓展至全球市場，助力香港發展成為國際創科中心。

助減人為失誤

兩條「納米纖維過濾材料智能靜電紡絲生產線」採用先進人機介面和自動化技術，可減少對熟練工人的需求及人為失誤，其監察系統能對產品的品質進行實時預測，減少停機時間提高良品率及加快商品化步伐。

生產線將落戶將軍澳的先進製造業中心，預計於2023年內投產。同時生產力局亦會為該企管理層及員工提供工業4.0及智能技術培訓。Nanoshields董事黃少華預期，智能生產線將節省逾40%人力成本、降低品質管控成本約30%、減少約8%庫存成本、減少約20%維護時間及提升60%以上的年產量，有助拓展國際納米纖維過濾材料市場。

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責任編輯:王浩賢