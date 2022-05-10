【大灣區】新世界旗下 11 SKIES第一期商廈將於7月啟用　近20間企業進駐

▲ K11 ATELIER 11 SKIES總樓面面積約57萬平方呎，將成為大灣區全新的工作空間。（K11 ATELIER 11 SKIES提供圖片）

新世界發展旗下由K11營運的一站式零售娛樂商業項目11 SKIES，第一期的甲級商廈空間「 K11 ATELIER 11 SKIES」預計於今年7月正式落成並啟用。

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11 SKIES毗鄰香港國際機場，是香港最大型的綜合零售飲食娛樂商業項目。 K11 ATELIER 11 SKIES總樓面面積約57萬平方呎，將成為大灣區全新的工作空間，為區內提供一站式財富管理、美容及醫療服務。

K11 ATELIER 11 SKIES主打專業服務，三幢甲級寫字樓定位各有不同，主要涵蓋財富管理、健康和醫療服務，以及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室。寫字樓設標準和開放式辦公室，供租戶靈活選擇，其中可租用空間由1,259 至 28,481平方呎不等。另外，三幢寫字樓設合共12 個特色租用空間，混合零售及辦公空間用途，適合財富管理公司等租戶建立面向客戶的服務中心。

據指，現時有近20間來自不同專業服務領域的企業，亦將於K11 ATELIER 11 SKIES設立據點，項目同時獲得大灣區的主要商界組織的支持，成爲大灣區及國際商業門戶。擁有超過5,000個會員組織的香港珠海社團總會，亦正積極考慮於K11 ATELIER 11 SKIES設立辦事處。

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責任編輯：葉泳珊