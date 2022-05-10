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【松本清香港】直擊松本清香港首間分店　目標開100間　地鐵站也有份？（有片）

商業 18:35 2022/05/10

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日本藥妝店松本清香港首間分店的開業日期早前因疫情一再押後，5月11日終於正式開業。（李煒然攝）

近年日本過江龍在香港愈開愈多，最新有首度來港開店的日本藥妝店「松本清Matsumoto Kiyoshi 」。品牌首間分店於5月11日正式在觀塘開業，更揚言最希望在香港開設100間店舖。

【松本清】松本清香港1號店5月11日開業　月內進駐沙田、下月屯門！（多圖）

松本清首間香港分店落戶觀塘apm，面積超過3,500平方呎。該店主打日本藥物及化妝品，故亦有安排駐店藥劑師。1號店原訂於今年1月開業，但因疫情而一再押後開張日期。松本清香港董事長兼總經理林保範透露，香港開店所需的資金，大約是日本的1.5倍至2倍；差距源於貨品的運輸成本、店舖裝潢等。

品牌希望循序漸進，首要令4間分店的營業步上正軌，明年再繼續開店。長遠目標訂於30間，甚至最理想是全港有100間分店。對於店舖的選址，他表示將會把香港分為東南西北四個區域，以此為開店基礎；另於銅鑼灣、旺角等類似日本涉谷、池袋的繁忙地區，開設分店。松本清香港亦會沿用日本的開店模式，即大店、小店兼備，甚至有機會在地鐵站內增加銷售點。

看好日本藥品需求

現時松本清香港大概銷售8,000款商品，當中有1,000款是獨家發售產品，另有1,000款產品是直接從日本進口。商品總量當中，藥品及健康食品、雜貨，各佔20%；50%是化妝品，另有10%是食品。然而，林保範指由於申請藥物進口需時，未來將會逐漸增加藥品及健康食品的貨品比例，特別是現時未曾引入香港的日本保健品。

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記者：葉泳珊

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