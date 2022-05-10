▲ 【Nintendo】任天堂：零件短缺持續料今年Switch銷量跌9% 股份擬1拆10

任天堂Nintendo（日：7974）公布截至3月底止全年業績，純利按年微跌0.56%至4776.91億日圓，銷售額減少3.6%至1.7萬億日圓%，經營溢利減7.5%至5927.6億日圓。任天堂預期，零件短缺問題仍持續，難以估計何時完結。

任天堂同時公布，計劃將股份1拆10，10月1日起生效，以提高市場流動性。管理層解釋，將股份拆細是跟隨其他科網公司舉動，包括亞馬遜（美：AMZN）及Google母企Alphabet（美：GOOG）。

PlayStation5受芯片受累日本本土去年只賣97萬部 遠遜Switch【下一頁】

任天堂去年11月推出Switch（OLED款式）遊戲機，屏幕增至7吋，成功帶動Switch遊戲機銷量，去年賣出2306萬部Switch遊戲機，當中Switch（OLED款式）佔580萬部。

任天堂預期，2023財年銷售額進一步下跌5.6%，經營溢利亦跌15.6%，期內Switch遊戲機銷量減少9%至約2100萬部，遊戲銷售則預計2.1億隻，低於去年的2.35億隻，主要由於零件短缺問題仍未解決。

相關文章：【Switch】受累芯片短缺 任天堂下調Switch產量兩成

相關文章：【Switch】Switch全球累售8500萬部 料今財年賣出2550萬部 任天堂上季盈利跌13%仍勝預期