【有相睇】揀定心儀屋苑不放手　講價6小時終獲減51萬　喜購環宇海灣三房套

大市回暖，「財爺Plan」推動買家加快入市，千萬元以上物業最受惠。中原地產凌活忠表示，荃灣環宇海灣5座低層D室成交，實用面積710平方呎，三房套房間隔，享開揚市景，叫價1,080萬元，經議價後，共減51萬元，以1,029萬元沽出，折合實用呎價14,493元。

凌活忠指，買家為家庭客，首置次業，鍾情環宇海灣樓齡較新，且鄰近港鐵站及大型商場，起居方便，上址裝修雅致，景致開揚，遂即場洽購，雙方由下午二時至晚上八時，傾價6小時，最終買家獲減51萬元，即拍板購入自用。

單位圖片（由代理提供）

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據了解，原業主於2014年6月以591萬元一手買入，現轉手帳面獲利438萬元，單位8年間升值74%。另外，代理指，環宇海灣本月錄得2宗成交，平均實用呎價約15,600元。

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