▲ 【香港科技探索】HKTVmall 4月訂單總交易額升41%至6.9億元 按月少4%

香港科技探索 （01137） 公布4月未經審核營運數據，旗下網購平台HKTVmall上月訂單總商品交易額（GMV）6.87億元，按年增41%、按月少4%。若計及4月較3月少一日，HKTVmall日均GMV為2290萬元，較3月輕微少約1%，較去年12月日均表現高16%。香港科技探索稱，即使香港疫情4月降溫，及各項社交距離措施逐步放寬， 但HKTVmall業務表現保持穩定，鞏固公司對香港消費持續由線下轉換至線上的信念。

訂單數目方面，HKTVmall 4月日均訂單48,300張，按年多31%、按月未有變化。上月平均訂單值為474港元，按年多7%、按月跌1.3%。

4月內，曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量共53.8萬人，較3月多4000人、較去年同期就多10.6萬人或25%。每月活躍應用程式使用者達157.7萬人，較3月少4%、按年多17%。

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