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小馬可斯篤定當選菲總統 需面對通脹及疫情復甦挑戰

環球社會熱點 18:51 2022/05/10

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菲律賓總統大選初步結果已出爐，大熱候選人、前獨裁者馬可斯之子小馬可斯篤定當選。外界關注小馬可斯未來政策，多名經濟學家指，他接任後或需優先處理通貨膨脹、疫情經濟復甦等問題。

小馬可斯票數多對手逾倍 篤定當選菲律賓總統 【下一頁】

小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）將於6月30日上任，開展其6年總統任期。分析指菲律賓未來5至6年間，國內生產總值（GDP）需最少增長6%，才能削減菲律賓因對抗疫情而造成的債務。

評級機構穆迪（Moody's）分析師Sonia Zhu認為，小馬可斯上任後需視應對通脹為首要經濟任務。她在5月6日的報告中表示，若菲律賓首季GDP按年增長逾6%，菲律賓央行6月加息可能性將增至6成。菲律賓央行目標加息2%至4%，她認為當前食品及能源價格正受供應問題影響，當局有必要紓緩通脹。

菲律賓總統大選開始投票 南部票站爆槍擊釀3死（第二版） 【下一頁】

菲律賓國家銀行（Philippine National Bank）行政總裁Wick Veloso則指，投資者希望得悉小馬可斯增加就業機會，以及協助疫情復甦的計劃詳情。他同時透露，菲律賓公共債務增加了3倍，市場還希望得悉新政府的處理方法。他指政府若單靠稅收，需很長時間才能填補缺口，新政府或需出售很多資產。

研究機構凱投宏觀經濟（Capital Economics）經濟師霍姆斯（Alex Holmes）及Gareth Leather則指，小馬可斯十分熱衷恢復現任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的基建計劃，指他將擴大及改進相關計劃。雖然基建方面的額外開支將增加政府債務，但菲律賓政府仍有空間處理。兩人同時亦指，小馬可斯或會與中國建立更緊密關係，以獲得低息貸款。

另外，菲律賓證券交易所指數周二（10日）一度挫3.1%，其後收復部分失地，市場反應和全球股市大致一樣。雖然菲律賓證券公司AAA Equities總裁William Matthew Cabangon指，小馬可斯政策缺乏明確性在短期內令人憂慮，但投資者已很大程度上消化小馬可斯當選消息。

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責任編輯：李俊儀

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