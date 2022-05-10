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Meta指特朗普卸任後少人睇新聞 擬減付新聞機構費用

環球社會熱點 18:30 2022/05/10

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不少新聞機構都會在Facebook等社交平台，發布新聞增加瀏覽量。Facebook母公司Meta稱自特朗普卸任美國總統後，新聞文章點擊率及瀏覽量隨之下跌，正考慮減少向新聞機構支付費用。

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美國科技媒體《The Information》周一（9日）引述消息人士報道，Meta正重新評估過去數年與新聞機構的合作夥伴關係，正考慮減少向機構支付費用。據悉，Meta留意到自特朗普（Donald Trump）卸任後，點擊瀏覽新聞文章的用戶數目越來越少。

Meta未回應報道內容，但上周曾表示企業錄得10年最慢收入增長，正努力放緩其勞動力增長以降低成本，創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦表示將縮減成本。

Meta上周六（7日）宣布，企業於國內外皆面臨龐大壓力，計劃停止或放緩大部分中高層職位招聘，公司亦已暫停部分職位的技術測試及面試。

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Meta發表聲明承認正放緩招聘速度，但會根據業務需求定期評估。Meta強調會繼續增聘員工，公司會專注於長期影響。Meta亦透露，近期僅暫停招聘初級工程師職位，強調未有計劃裁員。

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責任編輯：李俊儀

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