何文田瀚名加推30伙　折實最平744.96萬

市區再有新盤登場，由嘉里建設（00683）發展，位於何文田喇沙利道的瀚名，上周公布首張價單後，成功「低開」吸客。發展商本周加推第2號價單應市，涉及30伙一房單位，實用面積298至409平方呎，以最高折扣率計，單位折實價由744.96萬元起。

瀚名12樓F室現樓示範單位

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瀚名首張價單︰何文田瀚名首推30伙全數為一房戶 折實738萬起 嘉里︰「開心驚喜價」【下一頁】

據第2號價單顯示，價單定價827.8萬至1,221.1萬元，實用呎價約26,076至30,158元，以最高折扣率計，折實價由744.96萬元起，至最貴1,098.91萬元，折實呎價23,467至27,140元，整批折實平均呎價約25,198元，比首張價單的23,300元，高約8%。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，今批單位輕微加價，但涉及特色單位，故難跟上張價單比較。他續說，瀚名將於周四（12日）截止認購，並於周六（14日）賣樓，連同首張價單，合共推出60伙。

瀚名12樓A室現樓示範單位

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