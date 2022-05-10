【烏克蘭戰爭】烏呼籲各國助港口重開 避免糧食危機

烏克蘭南部城市敖德薩港口遭俄方封鎖，烏克蘭指港口被封嚴重阻礙出口，估計每日損失1.7億美元。烏克蘭為糧食出口大國，該國呼籲各國協助重開敖德薩港口，以免釀成糧食危機。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周一（9日）表示，敖德薩（Odessa）港口為過去數十年來首次無法如常運作，指即使第二次世界大戰時也可能未發生過上述情況。

他形容烏克蘭港口的貿易現時處於停滯狀態，除了打擊烏克蘭經濟外，全球有數十個國家都處於糧食短缺邊緣，若港口持續封鎖問題只會惡化。

澤連斯基敦促國際社會立即採取措施阻止俄羅斯封鎖，重開港口以恢復小麥運輸，防止全球爆發糧食危機。

烏克蘭為全球第四大粟米出口國和第六大小麥出口國，但港口封鎖阻礙糧食出口。聯合國糧食署官員上周表示，目前有近2,500萬噸穀物仍滯留烏克蘭。

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烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）周一表示，港口被封導致烏克蘭的出口能力減少超過一半，影響多達9,000萬噸計劃出口至亞洲、非洲及歐洲地區的農產品。

他透露由於俄軍封鎖港口，部分農產品通過車輛或鐵路運輸出口，但部分仍滯留當地甚至已遭俄軍截獲。烏克蘭出口受阻，每日損失1.7億美元（約13.26億港元）。

烏克蘭農業官員表示，烏克蘭可出口的糧食盈餘約有1,200萬噸，分析師指烏克蘭的糧食庫存極高，導致有新收成時未有足夠空間存放。

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責任編輯：鄭錦玲