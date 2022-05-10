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【大灣區】渣打大灣區中心正式投入服務　料明年底前員工人數增至逾1600人

股市 18:00 2022/05/10

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【大灣區】渣打大灣區中心揭幕　正式投入服務　料明年底前員工人數增至逾1600人

渣打銀行宣布，集合銀行服務、營運和金融科技創新實驗室Axess Labs的渣打大灣區中心，今日揭幕並正式投入服務，項目總投資額為4,000萬美元，其啟用標誌着渣打集團 （02888） 視粵港澳大灣區為重點發展策略，並積極投放資源。

位於廣州天河區市中心的渣打大灣區中心涵蓋銀行業務、創新技術研發和客戶支援等多項重要設施，有助該行全面提升跨境金融服務，連繫不同地區的個人客戶、企業和金融機構，協助客戶接通大灣區發展，捕捉極具增長潛力的投資機遇。

現逾700名員工於渣打大灣區中心工作

早前渣打中國廣州分行和支援全球客戶服務的營運中心已進駐渣打大灣區中心。此外，中國首間渣打創新實驗室axess labs亦選址大灣區中心，以尖端金融科技研發創新跨境金融產品，致力發掘灣區金融獨角獸。目前有超過700名員工於渣打大灣區中心工作，預計於明年年底前員工人數將增加至超過1,600人。

渣打集團行政總裁溫拓思，渣打亞洲區行政總裁洪丕正、渣打大灣區行政總裁林遠棟等出席網上開幕儀式。洪丕正表示，大灣區業務對於渣打在亞洲的發展作用重大，渣打已宣布將於未來三年為中國包括大灣區的業務，投放總值3億美元，目標將相關盈利貢獻於2024年底前翻一番。

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港股 經濟 金融機構 渣打集團（02888） 跨境理財通 綠色金融 大灣區 銀行

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