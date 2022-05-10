【公共運輸】的士7月17日起加價 紅藍綠的起錶價各加3元

行政會議批准的士7月17日起加價，市區、新界及大嶼山落旗分別加3元，市區的士起錶價將加至27元。首段跳錶每跳加兩毫，而後段跳錶則為每跳加一毫，加幅較業界早前建議低。的士業界早於2018年時，已經向運輸署申請加價，業界原先提出市區的士起錶價加至30元，行政會議是次批准加幅只為業界預計的一半，

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政府指，會在5月25日向立法會提交《2022年道路交通（公共服務車輛）（修訂附表5）規例》，並進行先訂立後審議的程序，以調整的士收費。當程序完成後，新收費將會於今年7月17日開始生效。

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運輸及房屋局發言人表示，政府審批的士收費調整的申請時，已考慮各項相關因素，包括的士從業員的收入和營運成本的轉變、市民的接受程度，以及的士和其他公共交通工具的收費差距等。

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記者：鄭日棱