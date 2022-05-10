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【搜游食誌@iM網欄】來港美食天堂再登新峰 中上環日菜拉麵食堂藏

名人薈萃 17:32 2022/05/10

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這10多年，中環九如坊、歌賦街連同鴨巴甸街，已形成一個成熟的美食小區，加上不少塗鴉藝術作品，打卡影相位多了不少。首推是極負盛名，有一位難求的大班樓，繼2020年亞洲最佳50食肆摘冠，2021更是首家以粵菜奪得「世界50最佳餐廳」的殊榮；有人氣排隊店如九記牛腩、混醬多士、蕃茄湯底麵食的街邊大排檔，有低調的日式燒肉店瑟縮在安和里；週日遊走這幾條街，未食已大飽眼福！亦可感受到香港為何有如此魅力，可吸引世界各地名廚決意來港發展，在「美食天堂」中創立自己的飲食事業，尋求再登新峰。

拉麵食堂藏親民定位，鄰里和風店面設計。

 

短短一個月，到訪拉麵食堂藏三次，當中的體驗比美食更有趣，日本人做「港漂」，未有被港式飲食「速」文化同化，緊守自己家鄉的文化根源，此小店走親民鄰里小店路線，定價HK$80至HK$120的定食套餐，在中上環區來說是好合理，若以食材質素、烹調技巧、日本人老闆坐鎭主理，CP值就非常高。

滿壁都是手寫日文餐牌，可略解對「第二家鄉」的思鄉之苦。

【iM cafe】入市睇實20600 科企獲放生騰訊可吼 ?

對「日本控」的青年人來說，此拉麵店的裝潢頗日本鄉縣式的傳統民間小店風味，牆身貼上寫滿日文的餐單，相信會帶給他們一點「思第二故鄉」的慰藉，加上食物味道，頗有「出國」Feel。因為忘記「天海」逢週一休息，拾級而下轉入歌賦街，餐廳的店員非常賣力介紹小店，既然這般有誠意，一試何妨。

秉成誠實、規律、勤勉的營商之道，踏實最為可貴。

 

看到牆上有牌匾寫著「誠實、規律、勤勉」，心裏很踏實，這六個字就是做人處事的基本，更是成功必備的首要條件。翻開餐牌，選擇大多以定食套餐為主，服務員推薦招牌鹿兒島縣西冷豚肉，吉列煮法，可配滑蛋或咖喱，牛舌涮涮鍋亦是非常受歡迎的菜式。

一份牛舌涮涮鍋，光是份量就超值，材料新鮮。

【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

因價格不高，就多點一些慰勞自己。先來牛舌涮涮鍋，湯底好清甜，京蔥大蒜，黃芽白菜、豆腐，少量什菌搭配，配上一只日本雞蛋作醮汁食用。蛋香味令我食欲大增，牛舌涮大概20-30秒，醮醬油或蛋液均可，個人喜歡配蛋汁，香滑，牛舌味濃，帶點咬勁，配什菜醮醬油，牛舌又產生另一番甜香肉味。

日式吉列炸豬排定食，鹿兒島縣的豚肉，肉質雖較結實，肉味濃，咬一啖爽脆不油膩。

 

食了半鍋已急不及待再單點，吉列豬排咖喱飯，豬排肉質較結實，好有家常媽媽菜的口味，豬排帶筋膜之處爽脆而不油膩，脆漿仍有改善空間，相比「一風堂」是有點遜色，取價HK$95，仍屬合理水平。

非常可口的炸鷄，皮脆肉嫩，肉汁豐富。

 

與家人隔周再訪，他點的南蠻雞肉，大有驚喜，雞肉產地「宮崎縣」雞皮薄而皮下脂肪少，雞皮炸得酥脆乾爽，雞肉仍是肉汁豐盈，非常可口，可配日本三得利啤酒，自製Happy Hour。第三次再訪，最難得是每個餐點的味道及食材，一如既往，品質穩定，正如小店自勉自勵的宗旨「誠實、規律、勤勉」，穩定食物及服務水準就是致勝之道。

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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