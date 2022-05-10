【中銀2388】中銀香港去年年輕客經數碼渠道交易量升近四成　搵Aska、Chantel、Moon做形象大使

中銀香港 （02388） 個人金融及財富管理部助理總經理（客層管理）溫晞文表示，去年該行18至35歲年輕客戶經數碼渠道進行的交易量按年升近四成，以手機開戶的人數更增長1倍，為配合年輕客戶的理財需要，該行推出「理財 TrendyToo」年輕品牌定位，鼓勵客戶通過該行手機銀行開戶、投資、消費、投保保險，以至置業，並提供簡單易明的理財知識及入門工具，協助他們為未來資金需要作好部署。

年輕客戶開立銀行服務享多項優惠

該行表示，年輕客戶即日起開立不同銀行服務可享多項「熱賞 22」優惠，包括開戶迎新奬賞達5,100元；以手機開戶可享6個月港元/美元高息定期存款，年利率高達1.5%；開立新證券帳戶可享首4個月無上限買入及賣出港股、中國A股或美股零蚊佣金優惠；以及全新客戶綁定 BoC Pay可獲總值68元的迎新優惠。

該行委任三位代表不同生活態度的網絡紅人張馳豪（Aska）、姚焯菲（Chantel）及劉佩玥（Moon）為「理財 TrendyToo」形象大使，藉此鼓勵年輕人踏出「輕理財」第一步。該行將在社交媒體Instagram發布「輕理財 22 式」小貼士，讓年輕人通過手機增進自主理財知識。

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