【業績｜電動車】理想汽車首季收入增1.7倍、non-GAAP轉賺　料本季交付量和收入跌

▲ 【業績｜電動車】理想汽車首季收入增1.7倍、non-GAAP轉賺 料本季交付量和收入下跌

理想汽車 （02015） 公布，今年車輛銷售收入按年增1.7倍至93.1億元（人民幣，下同），按季則減少10%。以美國公認會計準則（non－GAAP）計，理想汽車上季淨利潤4.77億元，去年同期虧損1.77億元，但按季少賺30%。理想汽車預告，受疫情影響，第二季交付量、收入都會錄得按季下跌。

據理想汽車指引，今年第二季交付量只有21,000輛至24,000輛，較首季交付量31,716輛少24%至34%，是公司去年第二季以來最低季度交付量，但按年仍增20%至37%。第二季收入約61.6億元至70.4億元，同樣相當於按季少24%至34%，按件則增22%。

理想汽車美股（美：LI）盤前曾反彈7%，公布首季業績後，美股盤前升勢收窄至4%，暫報19.61美元。理想汽車港股股價受昨晚美股影響，全日跌6.6%，收報79.45港元。

李想：如期第三季交付理想L9

理想汽車上季交付31,716輛「理想 ONE」，按季少一成，因此拖累收入按季下跌。季內，車輛毛利率為22.4%，按年增5.5百分點、按季增0.1百分點。

現金流方面，理想汽車首季經營現金流量為18.3億元，按年多98%，也是連續8個季度實現經營活動現金淨流入。

理想汽車創辦人、董事長長兼首席執行官李想表示，即使受到疫情影響，公司預計可在第三季交付第二款車型「理想L9」SUV。

4月底起見很強訂單回流

管理層晚上在電話會議中表示，預計今年第二季公司收入介乎61.6億元至70.4億元，而公司正投資以研發電池、高壓電平台、超高速充電技術，以達到建立僅充電10分鐘就可行駛逾400公里的端對端的電動車和充電生態圈。

管理層提到未來公司面對的不確性，包括供應鏈的復蘇情況、若疫情持續更久會令顧客消費意願減少。提到公司「理想 ONE」上月初起加價，管理層承認，上月初新增訂單放慢，惟上月底至本月初則見很強的訂單回流，惟暫未見需要再加價。而上月底至今該公司的部分供應商仍掙扎復蘇，但已有一半供應商恢復生產。

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