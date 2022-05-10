【多圖】九龍城瓏碧示範單位曝光　實用兩房連三合一大露台　設多功能特色冷氣機架

由碧桂園（02007）發展的九龍城瓏碧，今開放示範單位予傳媒，發展商表示，項目快將推出價單及開售。今次開放交樓標準示範單位共有兩個，分別為一房及兩房間隔，將於周四（12日）起開放予公眾參觀。

瓏碧兩房示範單位

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其中，兩房單位以項目8樓G室為藍本搭建，實用面積414平方呎，屬兩房間隔。單位外連38平方呎露台，屬露台、工作平台及冷氣機平台「三合一」合併設計，增加實用空間。露台亦設有特色冷氣機架，可用作戶外餐桌、晾衣架等用途。

瓏碧一房示範單位

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此外，一房示範單位則以8樓H室為藍本，實用面積281平方呎。單位間隔四正，開放式廚房設有貼心摺梯及隱藏式餐桌，節省空間。客飯廳同樣外連露台，採光充足。發展商指出，項目不同單位的大廳及睡房牆身，均有特定顏色設計，買家日後揀樓時，亦可留意顏色細節。

資料顯示，瓏碧位於九龍城賈炳達道138號，鄰近九龍城廣場，距離港鐵宋皇臺站約6分鐘步程。項目全盤共提供190伙，實用面積介乎213至414平方呎，戶型設開放式至兩房間隔，並主打兩房戶，一律採開放式廚房設計。

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