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【內房危機】融創傳向萬科等洽售 深圳冰雪文旅城51%股權

股樓投資 18:59 2022/05/10

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仍然停牌的內房股融創中國(01918),市傳正和萬科(02202)及深圳地鐵洽商，出售深圳冰雪城項目51％股權，目前尚未簽署協議。融創在2020年與華發股份（滬：600325）以127.1億元人民幣投得深圳冰雪城項目所在地塊，雙方分別持有51％及49％股權。萬科今日收報17.46元下跌1.3%。

吉利16億元收購 雷諾韓國汽車34%股權   詳情請看【下一頁

深圳冰雪城所在地塊建築面積逾131萬平方米，包括辦公74.3萬平方米，住宅（可售型人才房）30萬平方米，遊樂設施10萬平方米，商業近10萬平方米，配套酒店4.9萬平方米，公共配套設施109萬平方米。融創本計劃把該項目打造一個包含世界最大室內雪世界在內的冰雪文旅綜合體。

摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份  詳情請看【下一頁

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為紓解資金壓力，融創今年以來已轉讓多個項目公司股權，分別位於武漢、昆明等，且接盤的公司均具有國企背景。上月集團把其持有的廣州創行房地產開發有限公司50％股權，轉讓給廣州本地國企廣電地產。廣州創行正開發新新公路西住宅小區項目，該項目所在地塊在去年由融創以21.6億元人民幣投得。

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撰文 : 李尚毅

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