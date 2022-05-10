【新股IPO】雲康集團2325明日截飛 傳國際配售部分獲足額認購

內地醫學營運服務商雲康集團雲康集團（新上市編號：02325）將於明日（11日）截飛，市場消息指，其國際配售認購反應理想，已獲足額認購，吸引著名長綫基金投資。

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雲康集團是次計劃全球發售約1.38億股（其中2,499.95萬股為銷售股份），當中10%為香港發售，國際發售佔90%，每股招股價7.89元，每手500股計，一手入場費約3985元。該股由周四至下周三（11日）招股，5月18日掛牌；聯席保薦人為招銀國際及浦銀國際。是次上市，引入了Harvest及亞輝龍香港作為基石投資者，合共認購3800萬美元股份。

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此外，雲康集團集資所得，其中約55%擬用於未來4年擴大並深化醫聯體網絡；約20%用於未來3年內分配用於升級並提升醫學營運服務提供商的營運能力，以提高營運效率及數碼化檢測服務；約10%用於擴大診斷能力及豐富診斷檢測組合，於未來3年重點發展關鍵技術的能力；約5%用於尋找潛在投資及收購機會；約5%用於招聘及培訓人才庫，重點是管理及技術人員；約5%用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正