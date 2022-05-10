【職場熱話】打工仔任職市場策劃 卻因一事被老闆事事針對 要求身兼多職行政洗碗一腳踢

不知道大家在職場上有沒有試過身兼多職的經歷呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己現時雖然於一公司擔任市場策劃的職位，但卻因在公司做了一事而自此被老闆針對，因而要身兼多職，他感到十分委屈考慮辭職。

樓主指自己因為有一次被老闆看見他在上班時間玩了數分鐘手機，而從此被針對，他現職雖是擔任市場策劃但卻連行政、清潔也要包辦，很多時忙得連飯也沒時間吃，而且連洗碗、倒垃圾也要求樓主做，甚至有次他即使請假入院，也被老闆要求要帶電腦回覆客人，樓主指老闆對他事事挑剔，他感到十分辛苦，最近他更收到消息指老闆想在請到人後解僱他，他因而考慮自己主動辭職。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「你的工作很高人工？」，「這樣還要繼續嗎？」，也有人指，「你現時立即找工吧，找到新工便立即走。」，「其實用手機也可以是做公司工作。」。

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另有網民指，「你自身的條件很差不易找工？不然為甚麼有如此壞的老闆也不辭職？」，「建議立即辭職。」。

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責任編輯：關海儀