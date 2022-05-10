【樓市熱話】 情侶欲同居計劃租屋 心儀九龍區一次頂層單位 欲被母親以單位熱為由反對

不知道大家在租樓時會以甚麼為首選的考慮條件呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指最近哥哥與女友打算搬出去租屋住，而他們本經已心儀了一單位，但母親卻因單位的樓層問題而反對，於是樓主向網民詢問意見。

樓主指哥哥與女友每個星期六也會與女友外出看樓盤，而他們現心儀於一位於九龍區，二十多年樓齡的次頂層單位，而單位的價錢也十分合理，於是他們正打算租那單位，然而當被母親得悉此事後，卻指住次頂層不是太好，因為日落後熱力會向下走，而最熱的單位便是次頂層的單位，但樓主認為平日他們也是夜晚才會回家，日落後熱不熱應該沒有太大影響。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「鳳凰層不是大家也趨之若鶩嗎？」，「如此看來你哥哥是「執到寶」了。」，也有人指，「次頂層應該不會很熱，只要不是面向西便好了，但有可能有水壓不夠的問題。」。

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另有網民指，「住頂層才會熱，次頂層便沒有問題。」，「租樓也要如此多要求嗎？」。

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責任編輯：關海儀