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【職場熱話】上司與HR新鮮人對賭100元 斷定同事辭職只為博加人工 打工仔最終輸錢買教訓

理財智慧 18:27 2022/05/10

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相信身處於職場的大家也知道，有時辭職只不過是作為爭取加薪的其中一種手段，而近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己是一位HR新鮮人，而近日他上司為著一位同事遞信辭職一事，而要與樓主對賭，打賭那同事一定會收回辭職信，而最後樓主天真地錯信那同事，結果輸了，最後他笑稱故事教訓他下次不要賭錢。

樓主經歷：

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【職場熱話】WFH都要化妝？ 港女不用見客沒化妝  上司怒斥不尊重工作 【下一頁

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「那他豈不是一年加了5次人工？」，「很明顯這是一個局。」，也有人指，「你上司便是批他加人工的人啊！」，「當一個人很有自信來與你賭，便代表可能是一個局，或嬴率極高。」。

另有網民指，「一早便應解僱那位同事。」，「上司與你賭，輸的人一定是你。」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：關海儀

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