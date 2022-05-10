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【有相睇】貝沙灣奢華洋房遭接管放售　市值最少2.6億　據報原由佳兆業郭氏家族持有

股樓投資 17:47 2022/05/10

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據報原由佳兆業（01638）相關人士持有的貝沙灣洋房，已經遭接管招標放售。世邦魏理仕宣布，獲接管人委託為獨家代理，以公開招標形式出售貝沙灣貝沙徑17號屋連屋頂平台及車庫，截標日期為6月29日（星期三）正午12時。

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市場估計，上述洋房市值約2.6億至2.8億元。資料顯示，上址原由佳兆業（01638）相關人士持有，而相關人士於2017年以3.5億元透過「買殼」購入。 

從代理提供的相片可見，單位有奢華裝修。世邦魏理仕指，上述物業為貝沙灣第三期發展，樓高兩層，實用面積3,953平方呎，裝修豪華，設旋轉樓梯貫通上、下兩層，地下大廳擁約4.7米特高樓底。而洋房一樓原則設4個套房，經裝修改動後，現為娛樂室及套房，其中娛樂室可望海濱長廊及全海景。另外，物業附設私人花園及屋頂平台，而車庫位置則設兩個停車位。 

該行指，貝沙灣分獨立屋供應少，於過去五年，同位於貝沙灣三期貝沙徑之成交僅有兩宗，成交實用呎價介乎54,414元及58,058元。值得留意的是，疫情期間，五期貝沙山徑的成交呎價更高見約64,000元。 

同場加映【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好 

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 世邦魏理仕 貝沙灣
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