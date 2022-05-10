【職場熱話】公司HR太保守？ 因面試者外表一特徵 稱對方沒誠意 終決定不取錄

不知道大家在求職面試前會否特意把頭髮染回較深的顏色甚至黑髮呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己公司的HR在與求職者面試時，因做了一件事，而最終認為那求職者見工沒有誠意，最終決定不取錄那人，而樓主則認為其實那求職者各方面也算合格，於是向網民詢問有否認為HR思想太過於保守。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「要看你公司的背景。」，「如果染得好看，又不用見客的話，其實可以接受，現時又不是上學。」，另有網民指，「 不用經常見客，即是也要見客，若要見客便真的不是太好。」。

另有網民指，「要看看他的工種，若是強調創新的工種便可以。」，「其實現時應該並沒有太高的要求，不過有些HR仍會歧視。」。

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責任編輯：關海儀