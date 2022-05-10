【樓市熱話】 子女長大需更多空間欲換樓 夫妻分別擁居屋及私樓 3個換樓計劃傷腦筋

不少人也會因為小孩日漸長大，需要較大的空間而考慮換樓，近日有網民於網上討論區「親子王國」發文，指因小孩慢慢長大而考慮換3房單位，而她與先生各擁一單位，當中先生的居屋雖有3房，但位置卻太遠，交通不便，於是她想到了3個解決方案，並向網民詢問該怎樣做才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「最大效益當然是住居屋，然後出租私樓。」，「 我會選擇2層也不賣，寧願自己交通辛苦一些。」，也有人指，「手持2間有較多的彈性和選擇，若二合為一將來可能會很後悔。」。

另有網民指，「其實大西北的交通經已改善了很多，交通發展只會更方便，所以其實有大西北的居屋也比沒有好，而且你先生的居屋有3房，當然不要輕易放棄。」。

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責任編輯：關海儀