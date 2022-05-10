【11 SKIES】新世界11 SKIES第一期甲級商廈K11 ATELIER 11 SKIES料7月落成啟用　將有近20間企業進駐

▲ 新世界11 SKIES第一期甲級商廈K11 ATELIER 11 SKIES料7月落成啟用 將有近20間企業進駐

新世界發展 （00017） 旗下由K11營運的零售娛樂商業目的地11 SKIES第一期的甲級商廈空間「K11 ATELIER 11 SKIES」，預計於7月正式落成並啟用，近20間來自不同專業服務領域的企業將於K11 ATELIER 11 SKIES設立據點。

三幢寫字樓定位各有不同

K11 ATELIER 11 SKIES主打專業服務，三幢甲級寫字樓定位各有不同，主要涵蓋財富管理、健康和醫療服務，以及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室。

三幢寫字樓設標準和開放式辦公室，供租戶靈活選擇，其中可租用空間由1,259至28,481平方呎不等。另外，三幢寫字樓設合共12個特色租用空間，混合零售及辦公空間用途，適合財富管理公司等租戶建立面向客戶的服務中心。

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11 SKIES預計將於2022年2025年分階段開幕

香港珠海社團總會執行會長朱建蘭及秘書長楊鵬表示，正積極考慮於K11 ATELIER 11 SKIES設立辦事處，透過會員網絡，相信亦能進一步吸引更多會友企業設立據點。K11 ATELIER 11 SKIES早前與香港珠海社團總會合作舉辦線上推介會，吸引超過100個會員組織參與，共同探討11 SKIES將如何加强大灣區及香港企業的商業聯繫。

11 SKIES毗鄰香港國際機場，是航天城的重要組成部分，K11 ATELIER 11 SKIES總樓面面積約57萬平方呎，將成為大灣區全新的工作空間。11 SKIES預計將於2022年2025年分階段開幕。

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