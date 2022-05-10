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【11 SKIES】新世界11 SKIES第一期甲級商廈K11 ATELIER 11 SKIES料7月落成啟用　將有近20間企業進駐

股市 16:57 2022/05/10

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新世界11 SKIES第一期甲級商廈K11 ATELIER 11 SKIES料7月落成啟用　將有近20間企業進駐

新世界發展 （00017） 旗下由K11營運的零售娛樂商業目的地11 SKIES第一期的甲級商廈空間「K11 ATELIER 11 SKIES」，預計於7月正式落成並啟用，近20間來自不同專業服務領域的企業將於K11 ATELIER 11 SKIES設立據點。

三幢寫字樓定位各有不同

K11 ATELIER 11 SKIES主打專業服務，三幢甲級寫字樓定位各有不同，主要涵蓋財富管理、健康和醫療服務，以及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室。

三幢寫字樓設標準和開放式辦公室，供租戶靈活選擇，其中可租用空間由1,259至28,481平方呎不等。另外，三幢寫字樓設合共12個特色租用空間，混合零售及辦公空間用途，適合財富管理公司等租戶建立面向客戶的服務中心。

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11 SKIES預計將於2022年2025年分階段開幕

香港珠海社團總會執行會長朱建蘭及秘書長楊鵬表示，正積極考慮於K11 ATELIER 11 SKIES設立辦事處，透過會員網絡，相信亦能進一步吸引更多會友企業設立據點。K11 ATELIER 11 SKIES早前與香港珠海社團總會合作舉辦線上推介會，吸引超過100個會員組織參與，共同探討11 SKIES將如何加强大灣區及香港企業的商業聯繫。

11 SKIES毗鄰香港國際機場，是航天城的重要組成部分，K11 ATELIER 11 SKIES總樓面面積約57萬平方呎，將成為大灣區全新的工作空間。11 SKIES預計將於2022年2025年分階段開幕。

相關文章：【11SKIES】新世界航天城定名為11 SKIES　零售餐飲面積超海港城、多家金融機構承租寫字樓

相關文章：【Share for Good】新世界「愛互送」平台進入第二階段、新增5項食物捐助　受惠機構倍增至60間

港股 11 SKIES K11 ATELIER 大灣區 新世界 商廈 新世界發展（00017）

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