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英餐廳員工遭富貴食客侮辱 老闆寧願回水永不接待

環球社會熱點 17:30 2022/05/10

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英國威爾士一間小本經營的餐廳，本月初接待一班有錢食客後，員工哭訴遭到不禮貌對待。餐廳老闆毅然向食客發電郵，要求提供銀行戶口「回水」，更表明永不接待他們。但事件在社交網站引起熱議，老闆事後決定改將食客1,000英鎊（9,680港元）的餐費全數給這名員工作為補償。

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英國威爾士男子Lee Skeet在當地開設一家餐廳，同時兼任大廚。由於餐廳只是小本經營，他只聘請一名22歲女員工Lily負責招呼客人。一班來自律師行的富貴食客在店内食飯消費了1,000英鎊（9,680港元），是Lee Skeet開舖以來見過最貴的一張單。

不過Skeet本月初在社交網站發文公審，投訴這班食客用餐當日已遲足半個鐘，在上第一道菜時飲了7枝酒變得醉醺醺，行為舉止更相當傲慢。

負責接待這班食客的侍應Lily，事後向他哭訴遭他們不禮貌對待。她表示當時被其中一名食客粗暴捉住手臂，出言侮辱她「你返呢份工點維生？」、「點解要一星期返七日呀？」。這班食客甚至叫Lily模仿雀一樣「塞個鼻去聞枝酒」。

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Skeet向食客發電郵，表示餐廳絕不容忍這些行為，要求他們提供銀行戶口「回水」，扣除100英鎊（968港元）Lily的小費後，會將晚餐費用退錢，再也不接待他們。Skeet稱員工比金錢更重要，指自己把Lily當女兒一樣看待。

事件在社交網站引起熱議，Skeet的行為獲網民力撐。由於食客遲遲未回覆，他事後決定將這班食客當晚消費金額，全數給予Lily作補償。

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責任編輯：郭麗明

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