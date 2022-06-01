【利財筆記】林本利：放寬樓按 對樓市刺激有限

今年的《財政預算案》，有不少篇幅涉及住宅樓宇的買賣和租用，對樓市有一定影響，值得談論。

過去納稅人置業，供樓利息支出可以扣稅，每年上限10萬元，最多可以扣減20年。倘若納稅人繳稅的邊際稅率已達到最高級別17%，每年用盡10萬元利息支出的扣稅上限，一年便可節省1.7萬元稅金。供樓20年，每年利息支出維持10萬元以上，最多可以節省30多萬元稅款。

租金扣稅令租戶受惠

預算案建議今個財政年度（2022年4月起）開始，引入住宅租金扣稅，每年上限同樣為10萬元，這有助減輕租樓居住（本身沒有物業）的納稅人的負擔。每年用盡10萬元租金扣稅，以最高邊際稅率17%計算，同樣可以節省1.7萬元稅款。根據去年中的人口調查報告，全港共有40多萬個住戶租住私樓。今次預算案可以令大部分私樓租戶受惠，與享有利息扣稅的業主同樣得到稅務寬減，令稅制變得更公平。

財政司司長陳茂波聽從民意，2023年4月開始的財政年度，差餉寬減只限一個單位，業主也要是「自然人」。過去政府寬減差餉，持有大量住宅單位的地產商和大業主，可以獲得巨額寬減，數以億元計，被市民批評為極不公平。今次預算案建議，正好回應市民的批評。

此外，預算案建議2024年4月開始的財政年度，落實住宅差餉累進制，每年差餉估值55萬元或以下的住宅物業維持5%徵收率。若差餉估值超過55萬元，55萬元至80萬元的部分徵收8%，超過80萬元的部分徵收12%。這個建議，可算能者多付，有助增加庫房收入，縮窄貧富不均。但筆者只嫌未夠累進，住宅差餉累進制應該類似薪俸稅，差餉徵收率最高級別為17%，可適用於每年差餉估值超過120萬元（即每月10萬元）的超級豪宅。

高成數樓按 家庭債務急增

今年預算案放寬樓按成數，透過按揭保險，購入樓價1,000萬元的物業由可借八成增至九成，1,200萬元可借八成，即960萬元。筆者之前已撰文，指出自政府在2019年10月放寬樓按，市民供樓負擔比率大增，家庭債務佔GDP比重持續上升。首次置業的「上車客」動輒申請八成或九成樓按，向銀行申請720萬元，甚至800萬元樓按，一旦樓市逆轉，手上物業隨時變負資產。

之前千萬元物業可借最多八成即800萬元，只需200萬元首期，千萬元以上只能借五成，妨礙市民換樓，實在有需要放寬。政府只需將800萬元按揭上限擴大至樓價千萬元以上的住宅，實毋須放寬千萬元樓按至九成，亦不用調升上限至960萬元，進一步令市民負債上升。

政府放寬樓按，短期或會刺激千萬元以上住宅物業的成交，對早前以高價購入800萬元至1000萬元物業（因可承造八成至九成按揭）的買家不利。然而，香港抗疫策略未明，大量人才離港，經濟下滑，再加上美國加息，股市下滑，都對樓市不利，故此相信就像之前，放寬樓按對樓市的刺激只會短暫和有限。

本文節錄至759期（2022年5月7日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳