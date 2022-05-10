【陽光旅途@iM網欄】世遺城市格拉茲 低調之中有驚喜

大部分計劃到奧地利的遊客，一定會選擇維也納，再有時間就會加上薩爾斯堡和茵斯布魯克，甚至會去哈爾斯塔德小鎮，但卻多數會忽略第二大城市—格拉茲。

格拉茲一向不受重視，即使我們旅行社亦很少把它加到行程當中。有一次筆者和太太放假去旅行，由於想聽一個音樂會，所以先飛到維也納。但之前已經到過維也納多次，因此只住了一晚就打算離開。本來筆者打算直接開車去斯洛文尼亞的碧湖（在本欄之前介紹過，有興趣的讀者可以看看），但卻覺有點遠，開車太累，於是就選了這個筆者從未去過的格拉茲作為中途站。本來只打算住一晚再趕路，卻想不到被它吸引了，臨時再多住一個晩上。

太空飛船外形美術館

我們到了格拉茲後，就住在新城區市中心，酒店附近就是格拉茲現代美術館。美術館外形有點像個太空飛船，所以有個外號叫「友善的外星人」。在復古的舊城建築中，有很大的反差，卻突顯了它的現代感。從美術館向舊城區走去，很快就到了穆爾河。有條叫Erzherzog-Johann-Brücke的橋連接新舊城區。和其他許多橋一樣，很多情侶都愛在這條橋扣上了同心鎖。

▲ 格拉茲現代美術館

在橋上可看到對面方濟各會教堂的鐘樓。過了橋後再走一下，就到了舊城區最熱閙的中央廣場。廣場中央有個很大的噴泉，是為了紀念約翰大公而建。除了噴泉外，最吸引人的就是旁邊宏偉的格拉茲市政廳。廣場上的房子都是色彩繽紛的，有許多都是紀念品和食店。在廣場附近筆者看到一個用中文藝術字寫上「寬容」兩個字合併的一幅作品，感覺特別親切。走到這兒，筆者就決定要多住上一晚，第二天再繼續發掘一下這個城市。

▲ 街頭「寬容」藝術品

城堡山盡收舊城美景

第二天，吃過早餐後，我們先去了一個在河上的著名景點「穆爾島」。這個雖然叫作島，其實是在穆爾河上的一座浮台。它設計新穎前衛，很有未來建築的色彩。穆爾島連接河的兩岸，只有一間紀念品商店和一間咖啡廳，另外還有一個露天的舞台，不定期會有活動或表演在這裏舉行。

▲ 設計前衛的穆爾島



之後就往格拉茲最有名的城堡山，城堡山高437米。要到山上，可以選擇乘電梯、纜車或步行上去。我們就選擇了纜車，大約兩分鐘就可以到達！城堡山上可以看到大鐘塔、碉堡遺址、博物館、卡森瑪特舞台、斯達巴斯特監獄等。其中大鐘塔建於13世紀，前身是一座守望塔，現在的塔是在1588年重建的。在城堡山可以把全個格拉茲的舊城盡收眼底，風景美不勝收！從舊城區拔地而起的城堡山，以及這個鐘塔已經成了格拉茲的地標。

在格拉茲街角的路邊咖啡廳上，喝著咖啡，看著街角的電車路軌及一些舊房子，別有一番感受。格拉茲的舊城區及城堡已經錄入世界文化遺產，但仍然低調。想不到今次的旅程卻有無限的驚喜，如果大家再去奧地利旅行的話，一定要預留一至兩天，前往這裏參觀一下！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

作者 _Sunny 左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

更多陽光旅途 @Sunny 左文偉的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！