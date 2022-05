【陽光旅途@iM網欄】世遺城市格拉茲 低調之中有驚喜

大部分計劃到奧地利的遊客,一定會選擇維也納,再有時間就會加上薩爾斯堡和茵斯布魯克,甚至會去哈爾斯塔德小鎮,但卻多數會忽略第二大城市—格拉茲。

格拉茲一向不受重視,即使我們旅行社亦很少把它加到行程當中。有一次筆者和太太放假去旅行,由於想聽一個音樂會,所以先飛到維也納。但之前已經到過維也納多次,因此只住了一晚就打算離開。本來筆者打算直接開車去斯洛文尼亞的碧湖(在本欄之前介紹過,有興趣的讀者可以看看),但卻覺有點遠,開車太累,於是就選了這個筆者從未去過的格拉茲作為中途站。本來只打算住一晚再趕路,卻想不到被它吸引了,臨時再多住一個晩上。

太空飛船外形美術館

我們到了格拉茲後,就住在新城區市中心,酒店附近就是格拉茲現代美術館。美術館外形有點像個太空飛船,所以有個外號叫「友善的外星人」。在復古的舊城建築中,有很大的反差,卻突顯了它的現代感。從美術館向舊城區走去,很快就到了穆爾河。有條叫Erzherzog-Johann-Brücke的橋連接新舊城區。和其他許多橋一樣,很多情侶都愛在這條橋扣上了同心鎖。

▲ 格拉茲現代美術館

在橋上可看到對面方濟各會教堂的鐘樓。過了橋後再走一下,就到了舊城區最熱閙的中央廣場。廣場中央有個很大的噴泉,是為了紀念約翰大公而建。除了噴泉外,最吸引人的就是旁邊宏偉的格拉茲市政廳。廣場上的房子都是色彩繽紛的,有許多都是紀念品和食店。在廣場附近筆者看到一個用中文藝術字寫上「寬容」兩個字合併的一幅作品,感覺特別親切。走到這兒,筆者就決定要多住上一晚,第二天再繼續發掘一下這個城市。

▲ 街頭「寬容」藝術品

城堡山盡收舊城美景

第二天,吃過早餐後,我們先去了一個在河上的著名景點「穆爾島」。這個雖然叫作島,其實是在穆爾河上的一座浮台。它設計新穎前衛,很有未來建築的色彩。穆爾島連接河的兩岸,只有一間紀念品商店和一間咖啡廳,另外還有一個露天的舞台,不定期會有活動或表演在這裏舉行。

▲ 設計前衛的穆爾島



之後就往格拉茲最有名的城堡山,城堡山高437米。要到山上,可以選擇乘電梯、纜車或步行上去。我們就選擇了纜車,大約兩分鐘就可以到達!城堡山上可以看到大鐘塔、碉堡遺址、博物館、卡森瑪特舞台、斯達巴斯特監獄等。其中大鐘塔建於13世紀,前身是一座守望塔,現在的塔是在1588年重建的。在城堡山可以把全個格拉茲的舊城盡收眼底,風景美不勝收!從舊城區拔地而起的城堡山,以及這個鐘塔已經成了格拉茲的地標。

在格拉茲街角的路邊咖啡廳上,喝著咖啡,看著街角的電車路軌及一些舊房子,別有一番感受。格拉茲的舊城區及城堡已經錄入世界文化遺產,但仍然低調。想不到今次的旅程卻有無限的驚喜,如果大家再去奧地利旅行的話,一定要預留一至兩天,前往這裏參觀一下!

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

作者 _Sunny 左文偉簡介:

資深旅遊人,現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊,已走遍七大洲,更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

