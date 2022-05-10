【消費情報】日本藥妝店松本清明日正式開幕 推限定全場九折 獨家及自家品牌一覽

人氣連鎖藥妝專門店松本清，在日本有逾 3,300 間分店，其在港直接經營的第一間分店明日（11日）登陸觀塘 apm，獨家引入多種受香港顧客歡迎的熱門產品，提供多款日本熱賣藥妝護膚品及健康產品。新店開幕限定全埸九折。在5月23日至6月5 日期間，消費滿 500元更可獲得 50 元港幣現金禮券。

松本清自家商品一覽 :

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松本清在港直接經營的第一間分店引入多款受香港顧客歡迎的熱門產品，打造讓香港顧客恍如置身日本的地道購物體驗。新店開幕限定全埸九折，在5 月 22 日前消費滿300元 即獲獨家限定松本清帆布袋。在5月23日至6月5 日期間消費滿 500元更可獲得 50 元港幣現金禮券。優惠不適用於初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。

日本人氣熱賣及獨家商品一覽 ：

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新店除了引入自家商品品牌「matsukiyo」、以及「RECiPEO」和「ARGELAN」等獨家的日本新興品牌，更提供多款日本熱賣藥妝護膚品及健康產品，務求將「日本」直送到港，為香港顧客打造最貼心齊全的優質日本藥妝購物熱點。

松本清新店面積更佔地超過3,500呎，舖面設計保留日本分店形象的同時配合香港加入新的設計元素，打造如同置身日本的購物體驗。松本清更透露在未來將於沙田及銅鑼灣開設四間分店。

店內實況：

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責任編輯：龍紀瑩