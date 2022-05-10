  • 26°C
香港時間 : 2022510日 (二) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費情報】日本藥妝店松本清明日正式開幕 推限定全場九折 獨家及自家品牌一覽

理財智慧 15:40 2022/05/10

分享：

分享：

人氣連鎖藥妝專門店松本清，在日本有逾 3,300 間分店，其在港直接經營的第一間分店明日（11日）登陸觀塘 apm，獨家引入多種受香港顧客歡迎的熱門產品，提供多款日本熱賣藥妝護膚品及健康產品。新店開幕限定全埸九折。在5月23日至6月5 日期間，消費滿 500元更可獲得 50 元港幣現金禮券。

松本清自家商品一覽 :

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

松本清在港直接經營的第一間分店引入多款受香港顧客歡迎的熱門產品，打造讓香港顧客恍如置身日本的地道購物體驗。新店開幕限定全埸九折，在5 月 22 日前消費滿300元 即獲獨家限定松本清帆布袋。在5月23日至6月5 日期間消費滿 500元更可獲得 50 元港幣現金禮券。優惠不適用於初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。

日本人氣熱賣及獨家商品一覽 ：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

新店除了引入自家商品品牌「matsukiyo」、以及「RECiPEO」和「ARGELAN」等獨家的日本新興品牌，更提供多款日本熱賣藥妝護膚品及健康產品，務求將「日本」直送到港，為香港顧客打造最貼心齊全的優質日本藥妝購物熱點。

松本清新店面積更佔地超過3,500呎，舖面設計保留日本分店形象的同時配合香港加入新的設計元素，打造如同置身日本的購物體驗。松本清更透露在未來將於沙田及銅鑼灣開設四間分店。

店內實況：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
產品 著數優惠 商品 家品 品牌 觀塘 銅鑼灣 香港 服務 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款