【利財筆記】林本利：自製利差交易

自從2020年3月全球疫症大流行，美國聯儲局推行無限量寬（QE），息率一直處於超低水平。直至近月因通脹升溫，市場預期聯儲局加息步伐加快，美國短期和長期國債息率才升上兩厘以上。

過往由於美國和香港息率接近零，不少人嘗試透過利差交易，賺取息差，期望可以提升資金回報。有人以較低息率借入短錢（港元或美元），投資息率較高的長期債券或外幣；亦有人借入息率較低的外幣，購入另一息率較高的外幣。銀行推出與外幣掛鈎的產品，以較高息率吸引存户認購。然而，上述利差交易並不是沒有風險，一旦短期息率抽升，或者購入（或要接貨）的外幣大幅貶值，便完全抵銷多賺的利息，甚至要倒蝕。

槓桿加息差放大回報

事實上，即使過去一段時間本地息率超低，銀行定存息率不到一厘，5年期或10年期的優貿企業債券息率亦不到兩厘，市場上仍有一些保險或投資產品，可以穩陣地賺取兩厘或以上的回報。最令筆者感到奇怪，是依然有很多人情願把資金存入銀行，令本地銀行總存款高達10多萬億元，而不去考慮購買這些投資產品。

筆者在2010年計劃提早退休，手上的流動資金約三分一投入認購10年期優貿企業債券，當時息率仍有4.7厘。轉眼過了10年，2020年起手上債券開始到期，收回本金，但10年期優質債券息率低見兩厘以下。故此過去數年，決定把資金購入一些保證回報大約有3厘，甚至3厘以上的儲蓄保險，年期由3年至5年。

個別銀行向客戶推介具有槓桿成份的儲蓄保險，鼓勵客戶向銀行貸款，購入金額較大的儲蓄保險，藉此提升回報。例如購入100萬元的儲蓄保險，預期每年回報3厘，向銀行貸款90萬元，年息2厘，便可以賺取1厘的息差；再加上槓桿，回報可以放大多倍。

iBond和銀債真零風險

投資者購入上述保險產品去賺息差，又透過槓桿去放大回報，必須注意當中風險。這包括預期每年回報有多少是保證回報，有多少是非保證；向銀行貸款，息率是固定，抑或會跟隨市場息率轉變而調整。倘若忽視這些因素，當保險公司的投資回報欠佳，保單持有人只能收取一厘左右的保證回報，而市場息率又大幅上升，升上3厘以上，到時保單持有人恐怕要倒蝕。

其實最容易賺而且風險極低的利差交易，就是把不急用的銀行存款，用作認購iBond和銀債（可以用父母名義認購），保證每年回報分別有2厘及3.5厘，遠遠高於銀行存款利率。此外，透過加按（定息約兩厘）或者申請稅貸（實際息率低至兩厘以下），用十多萬元去認購政府保證，每年至少3.5厘的3年期銀債，才是真正的零風險，加上槓桿放大回報率的利差交易。

本文節錄至757期（2022年4月23日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳