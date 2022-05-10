  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (二) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能手機】小米POCO F4 GT電競手機　升級遊戲體驗

科技 16:44 2022/05/10

分享：

分享：

POCO F4 GT即日發售，售價$4,999元。(向頌勤攝)

手遊市場競爭激烈，電競級智能手機規格追求極緻。小米今日（10/5）推出專為手機遊戲而設的POCO F4 GT智能手機，搭載6.67吋AMOLED屏幕，採用最新的Snapdragon 8 Gen 1處理器、內置Game Turbo遊戲設定界面及內置12GB+256GB容量規格，升級硬件針對手遊玩家。售價$4,999元。

【網絡安全】報告：逾半數企業更新網絡安全戰略　36%採用硬件輔助

GPU效能提升5成
POCO F4 GT採用最新的4nm Snapdragon 8 Gen 1芯片以及3.0GHz八核處理器，能將CPU性能及GPU效能提升20%及50%，屏幕除採用AMOLED技術外，更結合480Hz觸控採樣率及120Hz螢幕更新率，在玩規格要求高的手遊時，畫面顯示會更流暢。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

POCO F4 GT有專為手遊而設的強大規格，機身更設有磁動力彈出式遊戲鍵，可於Game Turbo選單內自行設定遊戲鍵位置，配合不同手機遊戲；另外，POCO F4 GT更內置CyberEngine震動摩打，當配合不同類型的手遊時，機內摩打能配合遊戲震動，提升遊戲的觸感體驗。

【企業IT部署】三星發布首款512GB記憶體擴展器　為數據中心打造

至於手遊玩家最經常遇到的問題是手機內置電源不足，POCO F4 GT除內置4,700mAh容量電池亦配備120W HyperCharge快速充電技術，能於17分鐘把手機電量充滿。
 

規格：  
屏幕： 6.6.7吋AMOLED（2400x1080）
處理器： Snapdragon 8 Gen 1 處理器
記憶體： LPDDR5 RAM + UFS 3.1
前置鏡頭： 2,000萬像素f/2.4
後置鏡頭： 6400萬像素+800萬像素超廣角鏡頭+200萬像素微距
容量： 12GB+256GB
電量： USB-C 4,700mAh（120W快速充電）

記者：向頌勤

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文
移動裝置 科技產品 處理器 遊戲 晶片 智能手機 電玩手遊 小米 電競

下一篇文章

【職場壓力】前TikTok員工爆料：每周需開會85小時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款