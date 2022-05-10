【智能手機】小米POCO F4 GT電競手機　升級遊戲體驗

▲ POCO F4 GT即日發售，售價$4,999元。(向頌勤攝)

手遊市場競爭激烈，電競級智能手機規格追求極緻。小米今日（10/5）推出專為手機遊戲而設的POCO F4 GT智能手機，搭載6.67吋AMOLED屏幕，採用最新的Snapdragon 8 Gen 1處理器、內置Game Turbo遊戲設定界面及內置12GB+256GB容量規格，升級硬件針對手遊玩家。售價$4,999元。

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GPU效能提升5成

POCO F4 GT採用最新的4nm Snapdragon 8 Gen 1芯片以及3.0GHz八核處理器，能將CPU性能及GPU效能提升20%及50%，屏幕除採用AMOLED技術外，更結合480Hz觸控採樣率及120Hz螢幕更新率，在玩規格要求高的手遊時，畫面顯示會更流暢。

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POCO F4 GT有專為手遊而設的強大規格，機身更設有磁動力彈出式遊戲鍵，可於Game Turbo選單內自行設定遊戲鍵位置，配合不同手機遊戲；另外，POCO F4 GT更內置CyberEngine震動摩打，當配合不同類型的手遊時，機內摩打能配合遊戲震動，提升遊戲的觸感體驗。

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至於手遊玩家最經常遇到的問題是手機內置電源不足，POCO F4 GT除內置4,700mAh容量電池亦配備120W HyperCharge快速充電技術，能於17分鐘把手機電量充滿。



規格： 屏幕： 6.6.7吋AMOLED（2400x1080） 處理器： Snapdragon 8 Gen 1 處理器 記憶體： LPDDR5 RAM + UFS 3.1 前置鏡頭： 2,000萬像素f/2.4 後置鏡頭： 6400萬像素+800萬像素超廣角鏡頭+200萬像素微距 容量： 12GB+256GB 電量： USB-C 4,700mAh（120W快速充電）

記者：向頌勤

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