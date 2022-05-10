【電動車】Shell 計劃三成現有油站增設充電站 全港首間油電站位於東涌 六月投入服務

愈來愈多人選擇駕駛電動車，為了應付電動車充電站的需求，Shell 今天宣佈落成位於赤鱲角的機場（貨運中心）油電站，是全港首個同時提供電動車充電及加油服務的油電站，並將於6月投入服務。全新油電站佔地逾 5,000平方米，是 Shell 於香港的最大服務站，設有4 個電動車充電位及 16 個加油位置，另外計劃在未來將三成現有油站增設充電站。

Shell 充電站提供 CHAdeMO 及 CCS2 兩款充電規格，顧客需要先在Shell 應用程式付款，之後便可接駁電源充電，全程自助形式。Shell 提供兩款充電，包括快速及中速充電，快速充電為64元一小時，平均約3.2元一度電；中速充電為21元2小時，平均約2.8元一度電。Shell 應用程式會顯示充電站使用情況，並計劃將設完成充電提醒。充電收費以時間計算。有別於其他停車場充電站有車場外加的停泊收費，Shell表示若需要停車排隊，排隊時間則不收費。站内的其他服務齊全，包括換油、汽車護理、汽車美容及便利店零售服務等。便利店內更設有按摩椅供顧客在等候時使用。

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Shell 期望於2025 年或之前擴展其全球電動車充電網絡至超過500,000 個充電位，其中30,000個公共充電位置將設於 Shell 的零售服務站及停車場。本地業務方面，Shell 更定下短期目標，期望於香港各區建立具超過 300 個 Shell Recharge 充電設施的充電網絡，覆蓋香港島、九龍及新界，計劃在未來將三成現有油站增設充電站。

除了於機場（貨運中心）油電站啟用全新電動車充電設施外，Shell 亦於去年12 月在新界粉嶺的逸峯廣場公共停車場推出電動車充電設施。香港蜆殼有限公司零售美務總經理梁淑敏表示：「油站首次設置電動車充電設施，展現了 Shell 對香港減碳進程的承諾。我們將繼續與政府及其他持份者合作，透過不斷擴充電動車充電網絡，共同實現香港達致淨零排放的目標。」

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責任編輯：龍紀瑩