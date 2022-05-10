  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (二) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】Shell 計劃三成現有油站增設充電站 全港首間油電站位於東涌 六月投入服務

理財智慧 14:40 2022/05/10

分享：

分享：

愈來愈多人選擇駕駛電動車，為了應付電動車充電站的需求，Shell 今天宣佈落成位於赤鱲角的機場（貨運中心）油電站，是全港首個同時提供電動車充電及加油服務的油電站，並將於6月投入服務。全新油電站佔地逾 5,000平方米，是 Shell 於香港的最大服務站，設有4 個電動車充電位及 16 個加油位置，另外計劃在未來將三成現有油站增設充電站。

Shell 充電站提供 CHAdeMO 及 CCS2 兩款充電規格，顧客需要先在Shell 應用程式付款，之後便可接駁電源充電，全程自助形式。Shell 提供兩款充電，包括快速及中速充電，快速充電為64元一小時，平均約3.2元一度電；中速充電為21元2小時，平均約2.8元一度電。Shell 應用程式會顯示充電站使用情況，並計劃將設完成充電提醒。充電收費以時間計算。有別於其他停車場充電站有車場外加的停泊收費，Shell表示若需要停車排隊，排隊時間則不收費。站内的其他服務齊全，包括換油、汽車護理、汽車美容及便利店零售服務等。便利店內更設有按摩椅供顧客在等候時使用。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

Shell 期望於2025 年或之前擴展其全球電動車充電網絡至超過500,000 個充電位，其中30,000個公共充電位置將設於 Shell 的零售服務站及停車場。本地業務方面，Shell 更定下短期目標，期望於香港各區建立具超過 300 個 Shell Recharge 充電設施的充電網絡，覆蓋香港島、九龍及新界，計劃在未來將三成現有油站增設充電站。

除了於機場（貨運中心）油電站啟用全新電動車充電設施外，Shell 亦於去年12 月在新界粉嶺的逸峯廣場公共停車場推出電動車充電設施。香港蜆殼有限公司零售美務總經理梁淑敏表示：「油站首次設置電動車充電設施，展現了 Shell 對香港減碳進程的承諾。我們將繼續與政府及其他持份者合作，透過不斷擴充電動車充電網絡，共同實現香港達致淨零排放的目標。」

【暑期實習】HK Express首推大專生暑期實習計劃 可賺取實習工作經驗 更有機會贏來回機票  【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
電動車 汽車 機場 零售 東涌 香港 服務 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款