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【Bitcoin】薩爾瓦多趁低吸納 撈500枚比特幣

環球社會熱點 16:59 2022/05/10

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中美洲國家薩爾瓦多去年將比特幣（Bitcoin）列為法定貨幣，成全球首例。Bitcoin價格近日持續下跌，薩爾瓦多總統布克爾宣布已增購500枚。布克爾透露他每枚約3.07萬美元（約24萬港元）的平均價入手，總共耗資1,550萬美元（約1.2億港元），薩爾瓦多Bitcoin儲備料已逾2,300枚。

俄羅斯或接受比特幣結算能源 限友好國家 【下一頁】

Bitcoin周二（10日）報30,888美元（約24萬港元），一周跌19.7%。布克爾（Nayib Bukele）在社交平台Twitter上表示，他周一（9日）用手機以每枚約30,744美元的平均價增購500枚Bitcoin，形容是次增購屬撈底。

布克爾是次增購耗資約1,550萬美元，他對上一次大規模入手為今年1月。他當時以1,500萬美元（約1.17億港元）的價格購入410枚Bitcoin，平均價約為36,585港元。

薩爾瓦多（El Salvador）Bitcoin儲備料已達2,301枚，按目前價格計總值7,170萬港元（約5.6億港元）。

巧用石油鑽探天然氣挖礦 美青年大賺3000萬 【下一頁】

雖然國際貨幣基金組織（IMF）一再呼籲薩爾瓦多，取消Bitcoin的法定貨幣地位，但布克爾未為所動，過去Bitcoin價格下跌時亦有出手增購。當地為推廣Bitcoin交易，更推出虛擬錢包提供免費交易且允許快速跨境支付。

但美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research, NBER）4月報告指，只有2成用戶在用完獎金後繼續使用。

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責任編輯：李俊儀

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