【美股焦點】知名投資者Dennis Gartman：美股跌勢未完　單日再跌6%先觸底

「大宗商品之王」、知名投資者及經濟學家Dennis Gartman表示，美國股市將繼續維持於熊市中，直到有一天股市「劇烈下滑」5%至6%，才會是觸底的訊號。

Dennis Gartman接受《彭博》電視訪問時表示，「終有一天美股會下跌5%至6%，才是沽壓盡出，屆時將是熊市結束。」他建議投資者應該減少參與，盡量採用保守策略，「誰輸得最少，誰就贏了。」

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Dennis Gartman指出，目前市場仍然喜歡逢低買入，「直到他們放棄這種方法，並且市場出現一天內下跌 3%、4%或5%前，我還是繼續看淡。」

受聯儲局加息影響，美股近日跌勢持續，標準普爾500指數周一（9日）跌破4,000點大關，收報3,991點，跌132點或3.2%，創一年來低位；道瓊斯工業平均指數跌653.67點或2%，收報32,245.7點；納斯達克指數跌521.41點或4.3%，收報11,623.25點。

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責任編輯：黃苑筠