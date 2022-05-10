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【內地經濟】中國失業率創歷史新高 青年階層成重災區 失業率達到16%

理財智慧 17:24 2022/05/10

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新冠疫情對中國經濟產生巨大沖擊，在消費者消費意欲下降、封城，以及政府對教育科技和房地產行業進行的監管打壓的情況下，中國勞動力市場出現疲軟的狀況。

【消費券情報】SHOPLINE夥八達通增設收款方式　新店開戶即享三重獎賞【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

根據內地政府最新數據顯示，在疫情全面爆發之前，3 月中國城鎮失業率達到 5.8% 為 21 個月以來最高，31 個主要城市的失業率在甚至飆升至歷史新高的 6%。青年失業率最嚴重，在 16-24 歲的人群中，失業率達到 16%，高於 2 月的 15.3% 和去年 12 月的 14.3%。而 25~59 歲族群，以及城鎮農民工失業率都較上月增加。而 4 月上海進行全面封鎖之後，業務量大減，不少中小企業將採取裁員減薪的策略去控制開支

【ET開市直擊】環球恐慌情緒升溫 美匯續強形勢不妙？

同時根據內地的招聘網站研究 ，1 月份接受調查的中國公司中，約有 57% 的公司去年裁員 10~50%，失業主要集中在教育、房地產和網路相關產業。而中國在數位經濟行業包括 IT、電信和網路就業的人口達 2 億人，因此內地政府近期對科技公司的打壓亦令就業市場雪上加霜。

【有相睇】不怕加息周期　拒租一世樓　628萬購上水樓　呎價13419元【下一頁

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記者：鄭日棱

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