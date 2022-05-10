【ESG】財庫局：首季ESG基金總資產值逾1.1萬億元

▲ 財庫局指，首季ESG基金總額逾1.1萬億元。

今年首季環球股債市場劇震，但本港ESG（環境、社會及管冶）基金的總資產值仍逆市上升，首3個月的總額，按季驟增120億美元（折合逾936億港元）。財經事務及庫務局回應本報查詢指， 截至今年3月31日，共有121隻獲證監會認可的ESG基金（其中5隻為ETF），資產管理規模為1430億美元（折合約11100億港元）。相比去年底，獲認可的ESG基金在數目方面增加27%，若以資產管理規模計，增長了9%。

財庫局發言人說， 初部估算，今年首季在香港發行的綠色和可持續債務總額（包括債券及貸款）約180億美元（或約1400億港元）。發言人補充，上述數據是截至3月底，因此，5月中旬發行的政府綠色零售債券 （新上市編號：04252） 並不包括在内。 而據上周五（5月6日）政府的初步統計，綠債接獲約328.8億元的申請額，超額認購約1.2倍。

財庫局發言人續指，特區政府會與金融監管機構和業界，繼續以多管齊下的策略，推動香港綠色和可持續金融，提供有助市場發展的基建和動力。具體而言，2022至23年度主要工作包括4大範疇：

（1）綠色債券：政府計劃於2022到23財政年度內繼續發行約45億美元等值的綠色債券。首批供市民認購的綠色零售債券，剛於5月6日結束認購，計劃於5月16日公布配發結果。為支持更多企業進行綠色融資，政府已把「綠色和可持續金融資助計劃」下，申請外部評審費用資助的最低貸款額門檻，由2億元降至1億元。

（2）制定標準 ： 由相關政策局和金融監管機構，組成的綠色和可持續金融跨機構督導小組（簡稱督導小組），於2020年5月成立，並於去年12月公布策略計劃，以鞏固香港金融生態系統，共建更綠和更可持續的未來。其中，督導小組正推動相關行業於2025年或之前，按照氣候相關財務披露工作小組的框架作出披露，並適當採用國際財務報告準則基金會，擬制定的可持續發展披露標準。在國際可持續金融平台於2021年11月發表共通綠色分類目錄（Common Ground Taxonomy，簡稱CGT）報告後，督導小組將以銜接CGT為目標，探討建立綠色分類框架供本地市場採用，以便利CGT、內地及歐盟綠色分類法之間的相互應用，使香港的標準與國際最佳做法接軌。

（3）人才培訓：上述督導小組在2021年7月成立了綠色和可持續金融中心，負責統籌金融監管機構、政府部門、業界持份者及學術機構，在培訓和政策制訂方面的工作。中心推出了綠色和可持續金融相關的數據、和資源信息平台，並致力促進業界人才培訓工作。政府亦計劃推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，為期三年，資助金融及相關界別的人士，參與綠色和可持續金融培訓，及獲取相關專業資格的費用，從而推動他們參與培訓，擴大本地綠色和可持續金融的人才儲備。

（4）碳市場機遇：督導小組於2022年3月底公布對香港碳市場機遇的初步可行性評估，認為香港為全球碳市場作出貢獻的關鍵，在於與內地之間的緊密聯繫，使香港得以促進環球資金流入內地碳市場。此外，香港具國際水平的綠色認證服務，和熟悉內地與國際標準這兩項優勢，將能夠擔當內地接通世界各地的橋樑，貢獻碳市場的發展。

督導小組將研究最合適的市場及監管模式，並會在諮詢市場專家及相關部門後，制定詳細路線圖、落實計劃及指示性時間表。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪