【周大調富格曲@iM網欄】意大利南部 一歐羅買樓

香港是個有趣的地方,每次路經附近的住宅區,都發現一些宣傳單張,歪歪斜斜的貼在燈柱、路牌,甚至交通燈上。一些單張更貼到差不多20呎高,大概只有雙層巴士上層的乘客才有機會看清楚。單張上不是甚麼「渠王」或24小時開鎖的廣告,而是用雙頭筆手寫,出售千萬豪宅的廣告。宣傳手法也許略嫌粗糙,但相信不少途人跟我一樣,總不禁望一望,看看有沒有「筍盤」。

不久之前,意大利南部西西里島市長Vittorio Sgarbi為了復興一些偏遠古老小鎮,振興當地旅遊業發展,推出「一歐羅買屋計劃」。一歐羅,折合約8.2港元,比一杯Espresso咖啡還要便宜。計劃推出後,受到不少抨擊,本地人對此計劃的反應亦只是一般的。

事實上,意大利南部經歷大地震後,不少房屋都受到損毁,維修費及物業稅加起來不是一個小數目。再者,小鎮人口老化,年青一代難以找到工作,相繼搬往城市工作及生活。不少小鎮都十室九空,活像「鬼城」一樣。

吸引大批外國人來「睇樓」

一歐羅購屋計劃吸引不了本地人,卻引來一大批外國人「睇樓」。據說,計劃推出不久,有關政府部門差不多每天都收過千封電郵,查詢相關詳情。雖然當地政府為買家提供稅務優惠及各種津貼,一歐羅的房屋大都需要花不少金錢及時間修葺才可以入住。

過往,不少準買家去當地「睇樓」,都發現部分樓宇已丟空多年,無水、無電、屋頂亦有滲水情況。雖然如此,由於反應熱烈,部分地區索性把一歐購屋計劃改為以拍賣形式出售,並以一歐羅作為底價,部分房屋最終以數千歐羅出讓。有大戶買入多個單位,作為投資。亦有外籍夫婦打算買下簡單小屋後,每三個月飛往意大利一次,以修葺古老小屋為樂,作度假及將來退休之用。計劃推行至今,已經售出大量空置單位,帶來不少遊客,為當地經濟帶來不少刺激。

Airbnb推房屋免費住一年

最近,Airbnb更推出特惠計劃,招募有志者,到西西里島Sambuca的一歐元房屋免費住宿一年,包機票以及來往機場之交通費用。被選中的參加者可攜同一位朋友、伴侶或家人(最多兩名成人及兩名兒童)前往免費入住。Sambuca人口只有約6,000人,曾於2016年獲得「最美麗的意大利村莊」之美譽,以種植葡萄及橄欖為主。相關的房屋經設計師全面翻新及精心改造,可謂時尚與傳統之融合。主辦機構同時提供簡單意大利語及烹飪課程,以適應及融入當地生活,而參加者則負責招待到來入住 Airbnb 的旅客。

疫情肆虐期間,旅居人跡罕至的小鎮,吸一口新鮮空氣,也許是個不錯的選擇。

作者 _Kalvin Chau (周雋賢)簡介:

德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival 。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

