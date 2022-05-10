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【周大調富格曲@iM網欄】意大利南部 一歐羅買樓

名人薈萃 16:33 2022/05/10

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香港是個有趣的地方，每次路經附近的住宅區，都發現一些宣傳單張，歪歪斜斜的貼在燈柱、路牌，甚至交通燈上。一些單張更貼到差不多20呎高，大概只有雙層巴士上層的乘客才有機會看清楚。單張上不是甚麼「渠王」或24小時開鎖的廣告，而是用雙頭筆手寫，出售千萬豪宅的廣告。宣傳手法也許略嫌粗糙，但相信不少途人跟我一樣，總不禁望一望，看看有沒有「筍盤」。

不久之前，意大利南部西西里島市長Vittorio Sgarbi為了復興一些偏遠古老小鎮，振興當地旅遊業發展，推出「一歐羅買屋計劃」。一歐羅，折合約8.2港元，比一杯Espresso咖啡還要便宜。計劃推出後，受到不少抨擊，本地人對此計劃的反應亦只是一般的。
事實上，意大利南部經歷大地震後，不少房屋都受到損毁，維修費及物業稅加起來不是一個小數目。再者，小鎮人口老化，年青一代難以找到工作，相繼搬往城市工作及生活。不少小鎮都十室九空，活像「鬼城」一樣。

吸引大批外國人來「睇樓」

一歐羅購屋計劃吸引不了本地人，卻引來一大批外國人「睇樓」。據說，計劃推出不久，有關政府部門差不多每天都收過千封電郵，查詢相關詳情。雖然當地政府為買家提供稅務優惠及各種津貼，一歐羅的房屋大都需要花不少金錢及時間修葺才可以入住。
過往，不少準買家去當地「睇樓」，都發現部分樓宇已丟空多年，無水、無電、屋頂亦有滲水情況。雖然如此，由於反應熱烈，部分地區索性把一歐購屋計劃改為以拍賣形式出售，並以一歐羅作為底價，部分房屋最終以數千歐羅出讓。有大戶買入多個單位，作為投資。亦有外籍夫婦打算買下簡單小屋後，每三個月飛往意大利一次，以修葺古老小屋為樂，作度假及將來退休之用。計劃推行至今，已經售出大量空置單位，帶來不少遊客，為當地經濟帶來不少刺激。

Airbnb推房屋免費住一年

最近，Airbnb更推出特惠計劃，招募有志者，到西西里島Sambuca的一歐元房屋免費住宿一年，包機票以及來往機場之交通費用。被選中的參加者可攜同一位朋友、伴侶或家人（最多兩名成人及兩名兒童）前往免費入住。Sambuca人口只有約6,000人，曾於2016年獲得「最美麗的意大利村莊」之美譽，以種植葡萄及橄欖為主。相關的房屋經設計師全面翻新及精心改造，可謂時尚與傳統之融合。主辦機構同時提供簡單意大利語及烹飪課程，以適應及融入當地生活，而參加者則負責招待到來入住 Airbnb 的旅客。
疫情肆虐期間，旅居人跡罕至的小鎮，吸一口新鮮空氣，也許是個不錯的選擇。

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：
德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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撰文 : Kalvin Chau（周雋賢）

欄名 : 周大調富格曲

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