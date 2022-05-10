▲ 【大行報告】摩通對銀行股未來12至18個月看法「正面」 料本港明年上半年才加P

香港銀行股已公布首季營運表現，摩根大通指，中銀香港 （02388） 及渣打 （02888） 業績勝預期，相反滙豐 （00005） 及恒生 （00011） 在資本及派息方面令人失望，加息周期下，加上第五波疫情逐步消退，預期銀行股在未來數季的經營表現會有改善，重申對銀行股未來12至18個月「正面」看法，預期短線中銀香港及渣打股價將會跑贏。

摩通指，相對於滙豐及渣打首季香港業務經營溢利跌逾四成，中銀香港仍錄得1%增長，主要由於貸款增長更高，費用收穩定及交易收益可觀，加上有效管理利率風險，帶動減值準備前經營溢利（PPOP）按年升7.2%。

美國早前加息半厘，摩通表示，未來數季影響淨息差（NIM）的兩個關鍵因素，分別是港美息差（LIBOR-HIBOR）及最優惠利率（P）變化。港美息差現約為60點子，若聯儲局於6月再加息0.5厘，預期港美息差會超越130點子，這將會推動港滙跌至7.85的弱方兌換保證，觸發金管局出手干預。

摩通預期，HIBOR會於6月底開始快速上揚，意味NIM為銀行帶來的收益料提早於第三季顯現，而非該行早前估的第四季末。與此同時，除非1個月HIBOR升越120點子，否則大型銀行很大可能會於明年上半年才會上調最優惠利率。

摩通稱，銀行股今年來跑贏大市，較恒指高約23個百分點，目前銀行股估值仍吸引，而息差擴闊及貸款增長改善，預期會帶來未來數季銀行股的表現，推動股價上揚，而該行對銀行股的偏好，依次為中銀香港、恒生、渣打及滙豐。

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