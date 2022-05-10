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【Google翻譯】Google Translate雲端備份功能登場　助跨裝置查看翻譯紀錄

科技 19:34 2022/05/10

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Google早於兩年多前表示，Google翻譯（Google Translate）會在短期內，為已登入的Google用戶儲存和記錄。據外媒Android Police引述Google Translate用戶報道，Google近日終於正式通知用戶，推出該Google Translate雲端備份功能。

事實上，過往Google Translate也有提供記錄功能，惟用戶無法在其他裝置讀取。現時當用戶打開Google Translate時會彈出通知，告知用戶Google Translate的內容會備份到其Google帳號，可以在任何裝置登入Google帳號並查看過往翻譯內容。

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可以選擇不登入

如果用戶不想將內容備份及記錄到雲端，亦可以選擇不登入Google帳號下使用翻譯功能。

另須注意的是，Google Translate每隔數小時才將內容備份到雲端，所以裝置內的記錄通常會比較新。

責任編輯：張寶燕

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