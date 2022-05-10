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【資助計劃】創科署推內地與香港聯合資助計劃 即日起接受申請下月底截止 就3個特定主題提供資助

理財智慧 15:56 2022/05/10

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創新科技署今日（10日）推出2022年內地與香港聯合資助計劃，就列3個特定主題，徵求香港與內地機構合作的應用研發項目並提供提供資助，計劃由即日起接受申請，截止日期為6月30日。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

計劃旨在支持和鼓勵香港與內地加強科研合作。有關申請須由香港和內地的機構共同提出，並分別向創新科技署和國家科學技術部（科技部）遞交。申請項目的研發工作須在兩地均有進行，而且具備兩地合作元素。創新科技署和科技部會分別向香港和內地的申請機構提供資助，並按照各自的規定監察項目進展。

3個特定主題分別是：

（a）生物技術：疫苗、抗體等生物藥研發、中醫藥防治重大臨床疾病研究、中藥新藥創制研究、合成生物學技術

（b）人工智能：人工智能系統的安全性和隱私研究、智慧交通、極端天氣／天然災害中的智能機器人及相關應用技術、類腦智能、智慧醫療（包括醫療機器人）

（c）新材料：光電子材料、第三代半導體技術、氫燃料電池關鍵材料、高安全鋰離子電池材料、生物醫用材料

 

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責任編輯：羅浩濂 

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