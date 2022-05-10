吉利16億元收購 雷諾韓國汽車34%股權

吉利汽車(00175) 宣布，日前協議擬認購雷諾韓國汽車（Renault Korea Motors）發行的4,537.5萬股，佔其擴大股本約34.02％，代價約2,640億韓圜即約16.2億元）。雷諾韓國汽車主要從事汽車銷售、生產、設計及研發，目前由雷諾BV、Samsung Card及ESOP Pool分別持有80.05％、19.9％及0.05％的股權。吉利未受有關消息推動，全日收報11.16元跌3.8%。

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吉利表示，藉入股雷諾韓國汽車與國際汽車品牌雷諾集團合作，運用其現有的汽車技術及研發水平於韓國市場佔據一席之地，並實現其於產品國際化方面的長期戰略目標。與此同時，認購事項將可令集團進一步加強其於汽車架構及車型技術方面的研發能力，同時尋求於產業價值鏈的發展。

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早於今年1月，吉利汽車控股股東吉利控股與雷諾集團簽署框架協議，面向韓國市場推出全新車型系列，最初將專注於韓國等核心快速增長市場開發和銷售內燃機（ICE）和混合動力汽車。鑑於與雷諾集團合作的潛在協同效應以及韓國市場的巨大潛力，吉利汽車一直積極探索不同選項參與與雷諾集團的合作。

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