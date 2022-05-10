【職場熱話】新上司吹毛求疵 用盡奇怪招數迫走下屬 打工仔感不滿

打工仔誰不想遇上好上司？相處好又不會擺上司款，工作上又能互相配合。但近日就有網民在討論區發文指公司來了個新老闆，他用盡奇怪招數想迫舊同事離開，做事吹毛求疵，做錯小事便大發雷霆，因而對此感到不滿。

樓主指他是做公營機構，而部門同事每個都做了十幾年，屬於長工。近年來了個新老闆，用很多奇怪招數想迫走舊人。他把同事手頭上的工作全拿走，又吹毛求疵，一點小事就責罵，又寫壞他人評核表。現在只剩數人未走，他就繼續出招，借勢解僱了某長工，因而感到不滿，質疑這些人是否不怕有報應。

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有網民認為「人生總括兩個字：管理。無論健康、財富、家庭、人際關係，還是你老闆一樣要管理。以上的若你管理不好，就會被他管著你」、「如果不想在這間公司做，又發現公司將會解僱你，應該想好後面的路。早點辭職，被炒很難找工」。

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亦有網民指分享「公司生意不好，我見過有同事被迫走。每日被上司捉去「照肺」，遲一點回公司就罵，準時走又不夠工作做，結果該同事要自動辭職」、「我朋友公司都一樣，來了個新老闆。尖酸刻薄、又要馬兒好，又要馬兒不吃草，每件事要做得快，做得多，之前多工作會有加班，現在沒有了加班，但也比從前更多工作」。

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責任編輯：陸盈希